В России 2 апреля установлено свыше 60 температурных рекордов

Во вторник, 2 августа, в Центральной России зафиксировано 66 температурных рекордов, из них 17 – в областных центрах. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Как отмечают метеорологи, ничего даже близко похожего в метеоистории Русской равнины не происходило.

Самая высокая температура зафиксирована в Крыму – в Джанкое воздух прогрелся до плюс 31 градуса.

В Москве тоже зарегистрировали температурный рекорд – плюс 23,2 градуса. Прежний максимум – плюс 17,4 градуса – был установлен в 1951 году.

Рекордами в том числе отметились Псков – плюс 21,4 градуса, Тверь – плюс 21,8 градуса, Нижний Новгород – плюс 19,8 градуса, Брянск – плюс 25,6 градуса.

Меж тем на смену средиземноморскому теплу уже в четверг в Европейскую Россию придет арктический холод с дождями, мокрым снегом (на севере территории) и сильным ветром. «Штормовая зона охватит запад и северо-запад Русской равнины. А самые сильные порывы до 17-22 м/с ожидаются в средних широтах, в том числе и в Москве», – отметили специалисты «Фобоса».

В российской столице в четверг-пятницу похолодает до плюс 6-7 градусов, будут идти дожди.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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