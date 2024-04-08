Больше половины россиян готовы оплачивать обучение ребенка в вузе

Больше половины россиян готовы оплачивать высшее образование своих детей. При этом лишь некоторые планируют взять кредит на эти цели. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого приводят «Известия».

«Обучение в вузе для ребенка планируют оплачивать 58% россиян, но сумма должна быть в рамках дохода семьи на тот момент. 7% родителей уже сейчас формируют накопления на оплату хорошего образовательного учреждения, а 5% планируют взять кредит», – говорится в статье.

8% респондентов ответили, что не планируют финансировать высшее образование своих детей – в случае поступления на платное отделение студенты будут делать это самостоятельно, а 16% рассматривают для своих детей средне-специальное образование.

В то же время большинство жителей России (73%) считают, что высшее образование должно быть бесплатным как в отношении взрослых, так и в отношении выпускников.

Тем временем, каждая вторая семья (51%) тратит до 10 тысяч рублей в месяц на услуги репетиторов и онлайн-школ. 10% опрошенных расходуют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей ежемесячно на дополнительную занятость каждого ребенка, еще 7% – больше 20 тысяч в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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