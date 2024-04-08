В Тульской области мать с двумя детьми почти год жила в шалаше в лесу

В Тульской области нашли семью, которая числилась в розыске больше полугода. Дети жили в лесу в шалаше, не ходили в школу и поликлинику. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Семья некоторое время жила в Ярославской области, приехав из Пермского края. Когда суд рассматривал дело об ограничении родительских прав матери, женщина с детьми внезапно пропала. Обнаружили их в Тульской области, местные жители увидели информацию омбудсмена о семье и сообщили в правоохранительные органы.

«Дети 11 месяцев проживали в Тульской области в лесу в шалаше. Шалаш представлял из себя самодельное строение, стены состояли из фанеры, крыша – кусок линолеума. Пища готовилась на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, воду грели на огне. Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним мужчиной возраста 27 лет», – написал Крупин в своем телеграм-канале.

Как уточнил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, у матери детей психическое заболевание.

В настоящее время дети проходят реабилитацию под защитой государства. Девочек готова взять под опеку бабушка, проживающая в Пермском крае.

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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