В России приведут ревизию школьных контрольных работ

Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ регионального или городского уровня в школах, чтобы определить степень их необходимости. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Все должно вести к какому-то результату, а не быть ради того, что «смотрите, сколько мы контрольных провели», – цитирует Казакову ТАСС.

По итогам первых промежуточных результатов комитет будет принимать решение о том, вносить ли какие-то поправки в законодательство по этому вопросу на рассмотрение.

Регионы имеют право проводить внутренние срезы знаний школьников наряду с проверочными работами всероссийского уровня. Нужно выяснить, какая доля этих контрольных обоснована, а какие работы проводят «по традиции» или по привычке, добавила парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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