Путин ввел выплаты добровольцам СВО, вступившим в Росгвардию

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и страховых компенсациях для бойцов добровольческих формирований Росгвардии, участвующих в специальной военной операции. Соответствующий документ сегодня размещен на официальном портале правовой информации.

Указ корректирует положения о компенсациях, которые ранее касались добровольческих формирований, участвующих в СВО в составе Вооруженных сил России.

Документ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках Росгвардии.

Теперь добровольцы в составе войск национальной гвардии России будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные – в случае смерти военнослужащего.

Напомним, закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан Путиным в конце 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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