Покупают «на всякий пожарный»: в России растет оборот нелегального оружия

В России растет нелегальный оборот оружия. На черном рынке можно купить пистолеты, автоматы, боеприпасы и взрывчатку. О проблеме появления неучтенного оружия заставляет говорить череда громких преступлений, в числе которых и теракт в «Крокусе».

Правоохранительные органы прилагают все усилия к борьбе с незаконным оборотом оружия. В последнее время все чаще спецслужбы находят в домах россиян целые арсеналы оружия и боеприпасов, а также взрывных устройств. Не так давно в Ингушетии были задержаны двое членов группировки, готовившие к продаже крупнокалиберный пулемет АГС-17 «Пламя» и боеприпасы к нему. За комплект продавцы собирались получить всего 270 тысяч рублей. Такой ценник делает оружие доступным не только для оргпреступности, но и для одиночек с криминальными наклонностями, пишут «Известия».

Тем временем, в полиции фиксируют существенный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число выявленных преступлений такого рода за первые два месяца года подскочило почти на 16% (4235 фактов).

Собеседник издания в правоохранительных органах указал на три вида оружия для пополнения нелегальных арсеналов: добытое «черными копателями» в местах сражений Великой Отечественной войны; переделанное из массогабаритных макетов и сигнальных устройств; похищенное из зоны СВО.

«На сегодняшний день поток оружия, который идет из мест боевых действий, затмил остальные каналы поставок. Чаще всего трафик проходит через Ростовскую область, оттуда попадает в республики Северного Кавказа. Альтернативный канал – из Запорожской области в Крым. Но опять же поток идет в сторону Кавказа. А там уже опасный товар распределяется и продается потребителю», – пояснил источник. В Ростовской области расследуются сотни дел о незаконном обороте оружия в отношении военнослужащих, которые пытаются вывезти боеприпасы из новых регионов.

Вывозят оружие чаще всего организованно, в схеме фигурируют множество соучастников, роли каждого распределены. После переброски на «большую землю», боеприпасы и стволы оказываются в схронах, координаты которых известны лишь старшим в группировке. «Логистика схожа с той, которую используют наркоторговцы», – говорит собеседник.

По его словам, проблему представляет тот факт, что большая часть оружия, попадающего на российский черный рынок, находилась на балансе украинских силовиков. Соответственно, о нем нет информации в наших базах учета и пулегильзотеках. Это затрудняет расследование преступлений, совершенных с использованием таких пистолетов и автоматов.

Кроме того, наблюдается любопытная тенденция – покупателями оружия все чаще становятся не профессиональные уголовники, а обычные граждане с относительно чистой биографией. Люди покупают оружие «на всякий пожарный» и прячут его в тайниках. В свою очередь юристы напомнили, что в России владение незарегистрированным оружием является серьезным нарушением. Согласно УК РФ, незаконный оборот оружия влечет за собой ответственность, которая может включать в себя лишение свободы на срок до восьми лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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