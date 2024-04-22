Более половины россиян легко могут обойтись без смартфона

Более половины жителей России могут проводить время без смартфона. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян утверждают, что легко могут проводить время без смартфона и не думать о пропущенных уведомлениях (58%). Четверть опрошенных, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время (26%). Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% россиян – такова доля «непользователей» смартфонов в нашей стране», – говорится в исследовании.

Для подавляющего большинства россиян главная функция смартфона состоит в том, чтобы поддерживать связь с родными и близкими. Больше всего времени пользования гаджетом, по собственным оценкам, граждане тратят именно на общение (62%).

Кроме того, респонденты сообщили, что пользуются смартфоном для решения учебных/рабочих задач и чтение новостей (41% и 39% соответственно), затем идет просмотр социальных сетей, чтение ленты (32%), онлайн-покупки (31%) и просмотр видео, фильмов, сериалов (30%).

При этом две трети (66%) пользователей смартфонов не готовы заменить их обычными кнопочными телефонами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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