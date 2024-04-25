В России возник острый дефицит водителей грузовиков

В России обострилась нехватка водителей грузовых автомобилей. Дефицит дальнобойщиков приводит к простою автопарков. Основные причины нехватки водителей – дорогое обучение и низкий престиж профессии.

Дефицит водителей грузового транспорта категории СЕ (управление грузовиками с прицепами и полуприцепами максимально разрешенной массой более 750 кг) вырос за год на 4% и достиг отметки 25%, рассказали «Известиям» в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, которая объединяет 12 крупнейших транспортно-логистических компаний.

Уже сейчас до 18% автопарка перевозчиков простаивает из-за нехватки водителей. По итогам года в России было вакантно от 90 тысяч до 160 тысяч рабочих мест. Для привлечения новых кадров в отрасль только за прошлый год зарплатные предложения выросли на 40% – до 150 тысяч рублей.

Дефицит водителей грузовиков подтвердили и в крупнейших рекрутинговых агентствах. Значительно чаще стали искать водителей в Ленинградской области – спрос на них вырос в 2,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе – в 2,3 раза, в Татарстане – на 61%, а также в Свердловской и Воронежской областях – на 56 и 53% соответственно.

Из-за нехватки дальнобойщиков задерживаются доставки грузов, увеличивается стоимость услуг, страдает логистика. Сегодня некоторые компании вынуждены привлекать водителей с недостаточным опытом, что увеличивает риск ДТП и других негативных ситуаций на дороге.

Причин осложнения ситуации несколько: молодые люди неохотно идут учиться на категорию прав СЕ из-за высокой стоимости обучения, которая составляет около 150 тысяч рублей, а также длительных сроков – до полутора лет. Вместе с тем, в России не хватает соответствующих автошкол. Обучением по категории CE занимается менее половины площадок по всей стране. При этом большая часть действующих автошкол готовит учеников на устаревших тягачах с прицепами, не обучает навыкам управления современной техникой, заполнению документов, не дает знаний в области крепления грузов.

Кроме того, низкая привлекательность для молодежи связана с падением престижа профессии водителя, а также с длительными отъездами из дома и ненормированным графиком работы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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