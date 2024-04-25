Африканская пыль и песок добрались до России

Пыль и песок из Африки принесло в Россию. «Желтые осадки» зафиксированы в Белгороде и Крыму. Небо стало желтым, а после дождя на автомобилях и предметах появился налет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Судя по данным прогностической карты метеорологов, африканская пыль может распространиться до северо-западных регионов России. Сегодня, 25 апреля, пыль из Африки накроет Кубань, Придонье, все черноземные регионы и север Центрального федерального округа, уточняет «Фобос».

Telegram: Прогноз распространения пыльной бури

Небо в южной части Европейской России, где установилась малооблачная погода, как и двумя днями ранее в Афинах, окрасится в оранжевый цвет. Севернее протянутся массивы фронтальной облачности, и осадки начнут вымывать пыльную взвесь из атмосферы. Высыхая, дожди будут оставлять на поверхностях желтоватый налет, отмечают специалисты.

Греческие метеорологи назвали мощную песчаную бурю из Сахары, накрывшую Балканы, «Красной Минервой». По оценке местной метеообсерватории, этот выброс песка из северной Африки стал сильнейшим с 2018 года. Воздушная масса с африканским песком продолжается перемещаться с юго-запада на северо-восток.

Между тем, как отметил Тишковец, содержание гидрометеоров в песчаной буре из Сахары ничтожно мало, поэтому пыль в воздухе не несет угрозы людям.

Тем временем пришедшая из Китая песчаная буря накрыла Владивосток, сообщают местные СМИ. Небо в Приморском крае окрасилось в темно-желтый цвет. Жителей просят как можно меньше находиться на улице.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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