В Госдуму внесли законопроект, разрешающий судебным приставам применять силу и оружие

В Госдуму внесен законопроект, дающий право всем судебным приставам применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в отдельных случаях. Инициатор поправок в закон «Об органах принудительного исполнения РФ» – правительство.

Сейчас применять силу и оружие могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу и периодическую проверку.

В пояснительной записке к документу говорится, что право применять силу и оружие будет упорядочено, а сами приставы должны будут пройти спецподготовку и не реже одного раза в год проходить проверку «на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия».

Проект устанавливает, что сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных правонарушений, а также для задержания лиц, «если несиловые способы не обеспечивают исполнения возложенных на органы принудительного исполнения обязанностей».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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