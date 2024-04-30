Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за несвоевременные платежи без комиссии банков. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Подписанное распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента РФ.

О необходимости таких изменений глава государства заявил в ходе прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции в декабре прошлого года, напомнили в пресс-службе правительства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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