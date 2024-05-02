Половина россиян вынуждены экономить до или после отпуска

Большинство россиян собирается взять отпуск в 2024 году, при этом каждый четвертый отдыхать не будет. Половина из тех, кто запланировал отдых, вынуждены экономить. Об этом сообщает онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

61% респондентов заявили, что запланировали отпуск. 27% собираются отказаться от заслуженного отдыха, передает «Газета.Ru». Из них больше трети назвали причиной нехватку свободных денег. Еще 17% объяснили свое решение стремлением направить средства на создание финансовой «подушки безопасности», а 15% – наличием стратегических трат на горизонте до конца текущего года.

Среди тех, кто отдыхать собирается, 28% специально перейдут в режим экономии перед отпуском. Каждый пятый (20%) будет снижать расходы после отдыха. 46% не будут специально экономить ни до, ни после отпуска.

Более того, 14% респондентов планируют обращаться для пополнения отпускного бюджета за заемными средствами. 67% обойдутся своими средствами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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