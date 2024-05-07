Дома, автомобили и путешествия: россияне рассказали о своих мечтах

Россияне рассказали, о чем они мечтают. При этом только треть верят в то, что их мечты сбудутся. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования Anderida Financial Group.

Больше всего опрошенных (30%) мечтают о квартире. Четверть (25%) респондентов назвали в качестве материальной мечты загородный дом, 23% – автомобиль, 15% – путешествие или о переезд в другую страну.

«Оставшиеся 7% указали другие желания, среди которых получение образования, открытие бизнеса, покупка зарубежной недвижимости, яхты и так далее», – говорится в исследовании, участие в котором приняли 1700 человек, проживающих в городах-миллиониках.

Только 30% верят, что их мечта исполнится. Остальные подвергли сомнению, что смогут реализовать мечту без использования кредитных средств и в принципе могут претворить мечту в жизнь.

35% оценили стоимость своей мечты в сумму свыше 5 млн рублей. Еще 29% недостает для реализации задуманного от 3 млн рублей до 5 млн рублей, 22% – от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей, 10% – до 500 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube