российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 мая 2024, 16:04 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В России распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями

В России получила распространение схема мошенничества с фейковыми фотосессиями. Об этом сообщает телеграм-канал МВД Медиа.

Аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. После этого лжефотографы высылают жертвам ссылки на сайты студий, где предлагают выбрать дату и оплатить аренду, а также услуги стилиста и реквизит.

Затем жертву направляют по другой ссылке, где нужно указать данные карты, а также подтвердить намерения об оплате с помощью кода из SMS. В результате все платежные данные оказываются в руках мошенников.

«Не соглашайтесь на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщайте свои личные данные незнакомым», – предупредили в полиции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,