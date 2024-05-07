В России распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями

В России получила распространение схема мошенничества с фейковыми фотосессиями. Об этом сообщает телеграм-канал МВД Медиа.
Аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. После этого лжефотографы высылают жертвам ссылки на сайты студий, где предлагают выбрать дату и оплатить аренду, а также услуги стилиста и реквизит.
Затем жертву направляют по другой ссылке, где нужно указать данные карты, а также подтвердить намерения об оплате с помощью кода из SMS. В результате все платежные данные оказываются в руках мошенников.
«Не соглашайтесь на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщайте свои личные данные незнакомым», – предупредили в полиции.
Москва, Зоя Осколкова
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