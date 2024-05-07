В России распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями

В России получила распространение схема мошенничества с фейковыми фотосессиями. Об этом сообщает телеграм-канал МВД Медиа.

Аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. После этого лжефотографы высылают жертвам ссылки на сайты студий, где предлагают выбрать дату и оплатить аренду, а также услуги стилиста и реквизит.

Затем жертву направляют по другой ссылке, где нужно указать данные карты, а также подтвердить намерения об оплате с помощью кода из SMS. В результате все платежные данные оказываются в руках мошенников.

«Не соглашайтесь на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщайте свои личные данные незнакомым», – предупредили в полиции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube