Россиянам рассказали, во сколько обойдется собрать школьника на последний звонок

Сборы школьника на последний звонок обойдутся родителям около 10 тыс. рублей, следует из данных аналитиков «Авито Товаров» и «Авито Услуг». Классический образ в школьной форме для девочек обойдется заметно дешевле.

Продажи костюмов и вечерних платьев на «Авито» выросли на 20%, аксессуаров для выпускников – на 45%, спрос на услуги парикмахеров – на 14%, на услуги бьюти-мастеров – на 26%. Аналитики оценили среднюю стоимость полного бьюти-образа в 1500 рублей, но сумма может меняться в зависимости от сложности прически и макияжа.

Наряд для выпускниц можно купить за 7 750 рублей с платьем или за 3 900 рублей с классической формой с белым фартуком. Туфли в среднем обойдутся в 2 400 рублей, вечернее платье – в 4 700 рублей, школьная форма – в 1 500 рублей. Наборы из лент, колокольчиков и бантов для волос стоят около 650 рублей.

Девочки чаще выбирают ткани цвета металлик или с цветочным принтом, а также модели с корсетом, пышными юбками и рукавами, открытыми плечами. Также многие предпочитают авторский макияж.

Образ для выпускников обойдется родителям в 10 100 рублей. Готовый костюм будет стоить около 3 500 рублей, пиджак и брюки отдельно – 4 000 и 3 100 рублей соответственно. Средняя цена на рубашки составила 2 000 рублей, на туфли – 3 200 рублей, на галстук или бабочку – 1 400 рублей, приводит данные Lenta.Ru.

«В тренде клетка и необычные цвета: темно-зеленый, бордовый, бежевый. На последний звонок обычно выбирают варианты рубашек классического кроя белого цвета», – добавили аналитики.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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