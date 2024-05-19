ЕС ужесточает правила ввоза кошек и собак из России и Белоруссии

Евросоюз решил ужесточить правила ввоза домашних животных в ЕС с территории России и Белоруссии. Для перемещения собак и кошек на территорию европейского сообщества, в том числе транзитом, потребуется тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной лаборатории. Изменения вступят в силу с 16 сентября этого года.

«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», – заявила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович, чьи слова приводит издание Delfi.

Как отметила чиновница, Россия и Белоруссия исключены из списка стран, эффективно реализующие антирабические (против бешенства – прим. ред.) требования. По ее словам, в 2023 году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не пропустили в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного.

Сейчас для ввоза животных в страны Евросоюза достаточно отметки подкожным микрочипом либо татуировкой и прививки от бешенства.

Список аккредитованных лабораторий для проведения теста на антитела по бешенству опубликован на официальном сайте Евросоюза. Серологическое исследование на антитела необходимо пройти как минимум через 30 дней после вакцинации животного и не менее чем за 3 месяца до въезда на территорию ЕС, а уровень антител должен нейтрализовывать вирус бешенства (не менее 0,5 МЕмл).

Кроме того, у ввозящих животных граждан должен быть ветеринарный сертификат образца Евросоюза, выданный государственным ветеринаром третьей страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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