Мошенники предлагают россиянам продлить срок банковской карты

Мошенники придумали новую схему обмана граждан – предлагают продлить срок банковской карты и крадут данные. Об этом сообщили специалисты по информационной безопасности ВТБ.

«Злоумышленники звонят и убеждают срочно продлить якобы заканчивающийся срок банковской карты. Потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и через нее устанавливают на смартфон вредоносное программное обеспечение», – говорят эксперты.

Аферисты звонят с фейковых аккаунтов крупных банков и просят продиктовать код, который поступит в СМС. В этом случае они получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредиты.

Специалисты по кибербезопасности напомнили, что карты многих банков сейчас работаю бессрочно, а для защиты от мошенников рекомендуют установить определитель номера или включить блокировку неизвестных входящих звонков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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