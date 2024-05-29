Мошенники стали обманывать желающих незаконно получить водительские права

В России увеличилось число мошеннических схем, жертвами которых становятся граждане, желающие незаконно получить водительское удостоверение. Об этом пишет газета «Известия».

Аферисты предлагают быстро и надежно сделать удостоверения для управления мотоциклом, легковым автомобилем, грузовиком и даже парусным судном. Специалисты команды мониторинга и реагирования на инциденты информбезопасности CERT-F.A.C.C.T. выявили уже более 200 ресурсов с подобными предложениями.

Целью мошенников стали жители многих крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Ярославля, Воронежа и других. Чтобы убедить пользователей в солидности компании, злоумышленники указывают на сайте в качестве партнеров государственные ведомства – ГИБДД, автоконцерны и крупные страховые компании.

Помимо выдачи водительских прав «без лишних хлопот» аферисты предлагают решить проблемы граждан, лишенных удостоверений, в том числе с помощью дубликатов, документов с ошибкой, зеркальных, поддельных прав. Никаких заветных «корочек» люди не получают, зато предоставляют аферистам свои персональные данные и копии документов, которые могут использоваться для дальнейших мошеннических действий, в том числе для хищения денег.

Такой вид преступлений часто остается нераскрытым, так как фактически жертвы нарушают закон, желая получить поддельные документы. Таким образом, многие не обращаются в правоохранительные органы, на что и рассчитывают мошенники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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