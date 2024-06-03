Половина россиян проведут летний отпуск дома из-за финансовых трудностей

Каждый третий россиянин собирается брать отпуск этим летом, из них половина не планируют путешествий и поездок, а будут отдыхать дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Общая тенденция говорит о переориентации в летних отпускных предпочтениях в сторону сокращения: доля россиян, планирующих летний отпуск, снижается, как и планирующих на лето длинный отпуск (больше месяца), в то же время растет число трудящихся, кому летний отпуск не нужен», – говорится в исследовании.

По данным социологов, интерес к внутреннему туризму в летний период в последние годы находится примерно на одном уровне (13-15%). В то же время отдыхать летом за границей после 2022 года россияне стали реже (2022 г. – 7%, 2023-2024 гг. – по 4%). Каждый десятый (11%) в этом году планирует летом посетить Черноморское побережье Кавказа, еще 4% – Крым.

Каждый второй (53%) житель России собирается отдыхать дома. За последние несколько лет это не самый большой показатель, так в пик пандемии коронавируса (2020 год) 61% россиян в силу понятных причин не планировали путешествовать в отпуске.

Сейчас же половина граждан РФ проведут летний отпуск дома из-за финансовых сложностей. Из них 49% будут выезжать на природу, купаться, загорать. Каждый пятый (22%) планирует отдыхать расслабленно, ничего не делать. 19% хотят посетить культурные места, 14% ознакомятся с достопримечательностями, 15% выедут на дачу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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