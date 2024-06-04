МИД РФ призвал граждан заранее устранить разночтения имен в загранпаспортах

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам заранее озаботиться правильностью написания имен в загранпаспортах. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента дипведомства.

В МИД РФ поступают обращения граждан, которые столкнулись с проблемами на границе из-за ошибок в документах. В некоторых случаях заграничные паспорта были признаны недействительными из-за неверного написания в них имен.

«Проблема вызвана тем, что, с учетом свойственной русскому языку факультативности использования буквы «ё», при оформлении паспортов, других личных документов, а также при совершении иных юридически значимых действий не было соблюдено единообразие написание имени заявителя», – указали в дипведомстве.

Россиянам рекомендовали проверять корректность указания имени в паспорте и соответствие его написания иным личным документам. При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению.

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», – добавили в МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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