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Четверг, 6 июня 2024, 13:58 мск

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Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонных мошенников

Потери жителей России от действий телефонных мошенников, вероятно, одни из самых больших в мире. Такое предположение высказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества», – рассказал он РИА «Новости» на ПМЭФ.

По словам Кузнецова, в последние годы редкие телефонные звонки мошенников переросли в огромную отрасль с миллиардными оборотами, от которой страдают миллионы людей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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