Российские блогеры просят не запрещать рекламу в заблокированных соцсетях

«Ассоциация блогеров и агентств» просит Госдуму не ограничивать рекламу в социальных сетях Facebook* и Instagram* (принадлежат корпорации Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской организацией в России). Об этом сообщает РБК.

Ранее законопроект о запрете рекламных интеграций для российских юридических и физических лиц в заблокированных соцсетях анонсировал депутат Антон Горелкин. По его словам, инициатива уже согласована со многими профильными ведомствами и может быть принята до конца весенней сессии.

Парламентарий пояснил, что россияне могут пользоваться запрещенными соцсетями через VPN, однако любая нативная опосредованная финансовая поддержка недопустима в текущей ситуации. Если российская компания с госучастием вкладывает деньги в рекламную интеграцию с блогером в заблокированной соцсети, наполняя ее эксклюзивом, она поддерживает такую соцсеть, убежден Горелкин.

В свою очередь блогеры указали на то, что доступ к Instagram* и Facebook* ограничен на всей территории РФ, и компания Meta не получает финансирования от рекламной деятельности внутри этих площадок, поскольку не работает рекламный инструмент Facebook* Ads.

«Если блогер размещает рекламу на этих площадках – он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги», – говорится в обращении.

При этом в России нет аналогов иностранных соцсетей по числу пользователей. Подобные инициативы, по мнению блогеров, противоречат здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству.

Напомним, Facebook* и Instagram* были заблокированы в России в марте 2022 года. Поводом для запрета послужило внутреннее письмо Meta, в котором сообщалось, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2024, РИА «Новый День»

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