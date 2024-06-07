С 2025 года студенты в России смогут получать диплом в электронном виде

С 2025 года диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В конце апреля в России стартовал пилотный проект о переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид, передает РИА «Новости». Эксперимент проводится на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов.

«Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный», – сказал Чернышенко.

У студента будет право выбора, в каком формате получить документ, а документы в электронном и бумажном виде будут равнозначны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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