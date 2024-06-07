В России проведут масштабную инспекцию органов опеки

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о начале подготовки к всероссийской инспекции органов опеки. Это необходимо для реформирования системы.

«У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики с целью подготовки доклада по текущей ситуации, в течении года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики», – цитирует Львову-Белову РИА «Новости».

Власти планируют выстроить систему помощи семьям в кризисной ситуации так, чтобы несовершеннолетние не попадали в социальные учреждения.

В настоящее время проводятся встречи с экспертами по формированию аудита в регионах. «Мы будем разбирать все очень детально, и инспекция будет выстроена многоуровневая. Будет федеральный блок, будет в каждом округе инспектор со своей командой, которые будут работать. Будут общественные представители в каждом субъекте и будем работать дистанционно еще через ВКС», – сообщила детский омбудсмен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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