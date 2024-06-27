Рособрнадзор изменит только организацию экзамена для мигрантов

Предлагаемые Рособрнадзором изменения для экзамена для мигрантов по русскому языку и истории России коснутся только организации, но не содержательной части, заявила пресс-служба ведомств. Планируется ввести технологии, применяемые при проведении ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках XII Петербургского международного юридического форума заявил, что требования к проведению экзамена нужно ужесточить. В 2023 году нарушения нашли у всех 13 образовательных организаций, получивших право проводить экзамен для мигрантов и выдавать сертификаты, говорится на сайте ведомства.

«В экзамене нужно вводить большие нововведения», – сказал Музаев. По его мнению, испытание должно быть приближено к экзамену для выпускников 9 и 11 классов российских школ. То есть записывать весь процесс на видео и аудионосители, исключить сдачу экзаменов вне отведенных для этого мест.

В пресс-службе уточнили, что предложенные изменения касаются только организационной и технической стороны испытания.

«Речь идет об организационно-технологической составляющей, обеспечивающей проведение объективного экзамена. Это технологии, подобные проведению ЕГЭ. Эти требования и условия не влияют на содержательную часть экзамена. Содержание экзамена определяется на основе минимальных требований, разрабатываемых Минпросвещения России», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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