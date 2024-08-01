Треть россиян признали себя шумными соседями

Примерно треть (32%) жителей России признались, что они шумные соседи. При этом каждый пятый (22%) старается не нарушать покой хотя бы ночью, а 10% просто констатируют факт своих нарушений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании РОКВУЛ.

31% респондентов конфликтуют из-за шума с соседями, почти столько же признаются в неуважении к общественному комфорту. И если 18% стараются урегулировать конфликты мирным путем, то 13% либо сами вызывали полицию, либо имели разговор с правоохранителями после жалоб соседей. Избегали конфликтов 69% участников опроса.

Среди тех, кто старается не нарушать покой соседей, 39% соблюдают тишину сознательно, а 30% просто мало бывают дома.

Более раннее исследование показало, что только 8% опрошенных считают, что федеральный закон о тишине – в отличие от региональных – будет эффективным в борьбе с шумными соседями. Больше половины (52%) придерживаются мнения, что мера сработает только при наличии существенных штрафов, а оставшиеся 40% не верят, что любители пошуметь станут тише в случае принятия в России нового закона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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