В Белгороде снова заработают учреждения культуры, спорта и допобразования

В Белгороде с 1 августа возобновят работу учреждения культуры, спорта и дополнительного образования, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Их работа ранее была приостановлена в связи с обстрелами города со стороны Украины.

По словам главы области, соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба региона. Вышеперечисленные учреждения возобновят работу при соблюдении всех необходимых мер безопасности и «с письменного согласия родителей», подчеркнул Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что с 1 августа увеличивается вдвое – до 20 тысяч и 30 тысяч рублей для многодетных семей частичная компенсация за аренду жилья тем, у кого разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, или для тех, кто проживает в поселениях, куда запрещен въезд. В настоящее время эту меру поддержки получают более 1200 жителей области, уточнил он.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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