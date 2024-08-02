В России хотят обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который обяжет родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц. Кроме того, родители имеют право рассчитывать на помощь близких родственников, если у них нет возможности содержать студента.

«Также в связи с принятием в мае 2024 года федерального закона об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам, настоящим законопроектом предусматривается, что лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, включаются в данный реестр», – отмечается в документе.

По словам автора инициативы первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимира Сипягина, сейчас студенты получают «копеечную стипендию», на которую сложно прожить. «Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребенка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе», – пояснил парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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