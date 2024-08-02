Русские классики потеснили Оруэлла

В российских книжных магазинах стали меньше покупать антиутопии. Об этом сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, русские классики потеснили Джорджа Оруэлла.

«Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться», – рассказал Капьев в интервью РИА «Новости».

По его словам, сейчас «на первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же «Мастером и Маргаритой».

Согласно данным сети книжных магазинов «Читай-город – Буквоед», в прошлом году антиутопия Оруэлла «1984» заняла шестое место в списке самых популярных книг. Примечательно, что в 2022 году она была самой продаваемой книгой.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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