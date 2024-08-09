Большая часть школьной формы в России может быть опасной для здоровья детей

Специалисты Роскачества выяснили, что большая часть школьной формы в России не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности. Производители допускают ошибки в маркировке, а также подменяют натуральные ткани на искусственные.

В преддверии нового учебного года Роскачество проверило брюки для мальчиков младшего возраста. Речь идет о 26 популярных брендах – это отечественная и зарубежная продукция из Китая, Узбекистана, Армении и Турции, пишут «Известия». Выяснилось, что большая часть образцов – 16 – не соответствовала обязательным требованиям. То есть нормам технических регламентов, например «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Больше всего компаний – 30% образцов – представили на рынок фальсификат. Организации допустили ошибки в маркировке, указанный на упаковке продукции состав не соответствовал содержанию. Например, на товарах были ошибки в использовании тканей: вместо указанного состава подкладки – из полиэстера и вискозы – изготовитель использовал лишь полиэстер.

Четыре бренда допустили нарушения по содержанию высокоопасного фенола. Как правило, такой состав может негативно сказаться на ребенке. При регулярном контакте с одеждой он может стать вялым, сонливым, плюс у него появится головокружение и головные боли. Еще четыре марки не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха, два бренда – по влагопроницаемости подкладки.

Все полученные данные Роскачество уже передало в Роспотребнадзор. Служба выдала предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях – о приостановке реализации продукции. Более того, Роскачество обратилось в Росаккредитацию с тем, чтобы поставить вопрос об отзыве сертификатов качества у нарушителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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