«Веселиться сейчас неуместно…» Власти Липецкой области отменили массовые развлекательные мероприятия

В Липецкой области на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств принято решение отказаться от больших праздничных и развлекательных мероприятий.

«Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области», – пояснил глава региона Игорь Артамонов.

В то же время губернатор отметил, что, кроме фестивалей и праздников, в Липецкой области всегда проводилось большое количество мероприятий, направленных в первую очередь на объединение людей, семей, пропаганду спорта, открытие чего-то нового. «И, как я уже говорил после атаки 9 августа, – «Мы вместе, а враг будет разбит». И ставить на паузу всю жизнь в регионе нельзя. Нужно её скорректировать в соответствии с сегодняшними событиями», – пояснил он.

«Приняли совместное решение, что культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например концертов, проводить в регионе будем. Но с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с обязательным окончанием до 20:00», – заключил Артамонов.

Липецкая область регулярно попадает под атаки ВСУ. Один из самых масштабных ударов был нанесен ночью 9 августа. В результате атаки 19 беспилотников пострадали девять человек, один из них позднее скончался в больнице. Повреждения получили более 100 жилых домов.

Липецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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