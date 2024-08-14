Большинство жителей приграничья Курской области в безопасности – МЧС

Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Об этом говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве отметили, что в 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них находятся около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей.

«Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек. За прошедшие сутки около 200 курян разместились в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей», – уточнили в МЧС, добавив, что психологи круглосуточно оказывают необходимую поддержку гражданам.

В ведомстве также обратили внимание, что на сайте Госуслуг функционирует сервис «Попадание в чрезвычайную ситуацию». Получить финансовую помощь можно в любом регионе временного отселения.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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