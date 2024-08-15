В МВД России огромная нехватка личного состава

В Министерстве внутренних дел наблюдается дефицит кадров. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Владимир Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Наиболее остро проблема нехватки личного состава ощущается в регионах. «Вот представьте себе, я посещаю райотделы в российской глубинке и выясняю, что вместо 12 оперативников работают четыре. Вместо восьми следователей работают два. Участковых из 40 осталось шесть. Огромный некомплект», – цитирует Кубышко ТАСС.

По его словам, в силу известных социально-экономических причин, ведения СВО, сложного положения в экономике, государство не может пока обеспечить решение всех социально-экономических вопросов. «Сотрудники полиции понимают это, конечно, зарплата полицейских могла бы быть и побольше, но выполняют свои обязанности надежно», – сказал замглавы МВД.

На проблему с кадрами в мае обращал внимание министр внутренних дел Владимир Колокольцев. На тот момент в ведомстве не хватало 152 тысячи сотрудников. В частности, в Москве некомплект участковых уполномоченных полиции достигает 75%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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