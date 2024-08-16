За сутки в безопасные районы отправлены более 400 курян – МЧС

Сотрудники МЧС продолжают эвакуировать и оказывать всестороннюю помощь гражданам. За минувшие сутки в безопасные районы эвакуированы более 400 жителей Курской области.

По данным ведомства, в 19 регионах развернуто 153 пункта временного размещения. В них находятся более 10 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей. В готовности еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 тысяч человек.

За сутки в Курскую область 13 колоннами доставили порядка 360 тонн гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1 700 тонн гумпомощи.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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