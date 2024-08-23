Россияне назвали самые полезные школьные предметы

Россияне считают самыми полезными предметами школьной программы математику, русский язык и историю. В то же время родители уверены, что меньше других их детям пригодятся рисование и музыка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пятью самыми полезными предметами в образовательной программе в представлениях россиян остаются основные: математика (54%), русский язык (47%), история (30%), физика (27%) и литература (25%).

«За последние 15 лет представления о том, какие предметы пригодятся детям в будущем, несколько изменились. Если в 2009 г. в пользе всех школьных предметов был убежден каждый восьмой (12%), то сегодня – вдвое меньше (6%); пять лет назад таких вовсе было 1%», – говорится в результатах исследования.

Назвать бесполезные школьные предметы, которые скорее всего не найдут применение в жизни, для россиян оказалось заметно сложнее. Большая часть опрошенных затруднились с ответом – 63%. При этом часть респондентов назвали религию (4%), музыку (4%) и рисование (4%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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