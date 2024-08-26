В России продолжительность рабочего дня выросла до максимума за 10 лет

В 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут, что является максимальным показателем за последние 10 лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, ежедневно на выполнение профессиональных задач у россиян в прошлом году уходило 7 часов 38 минут. В первом квартале 2024 года граждане трудились в среднем по 38 часов 28 минут в неделю.

Впервые отметку в 37 часов в неделю преодолели женщины. Что касается мужчин, то у них средняя продолжительность рабочего дня стабильно находится на высоком уровне и в прошлом году составила 39 часов 12 минут.

В то же время доля тех, кто не сталкивается с переработками, тоже растет, а число трудящихся более 40 часов в неделю в стране стабильно уменьшается. Если в 2021 году доля подобных работников в России составляла 5,8%, то в 2022-м – 4,7%, в 2023-м – 4,5%, а в январе-марте 2024-го – 4,15%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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