ФАС возбудила дело в отношении издательства из-за завышенных цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Поводом стало завышение издательством стоимости учебников.

Как уточнили в ФАС, компания занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов.

«По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на эти учебники», – отметили в службе.

Издательству грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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