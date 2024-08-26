ФАС возбудила дело в отношении издательства из-за завышенных цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Поводом стало завышение издательством стоимости учебников.
Как уточнили в ФАС, компания занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов.
«По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на эти учебники», – отметили в службе.
Издательству грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ.
Москва, Зоя Осколкова
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