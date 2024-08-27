Мошенники обманывают россиян, обещая невостребованные письма из Госархива

Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они представляются сотрудниками Госархива и предлагают получить невостребованные письма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВТБ.

«Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме, когда преступники представляются сотрудниками Госархива. Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из смс и таким способом получают доступ к цифровым сервисам клиента», – сообщили в кредитной организации.

Аферисты усыпляют бдительность граждан, так как ссылаются на не имеющую отношения к деньгам государственную организацию. Они утверждают, что хотят отправить невостребованные письма, при этом заверяют, что данные об отправителях утеряны.

Утечка конфиденциальных сведений происходит в тот момент, когда звонящий предлагает собеседнику получить письма в удобном отделении МФЦ или «Почты России» и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. На мобильный телефон жертвы приходит смс с цифровым кодом, завладев которым, злоумышленники получают доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и могут вывести деньги или оформить кредиты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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