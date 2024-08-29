Жители России стали пить больше какао

Россияне все чаще предпочитают пить какао. По словам экспертов, это произошло из-за популяризации здорового образа жизни и мягкой зимы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков компании «МАЙ».

За первое полугодие этого года продажи какао в России выросли на 4%. «В основном рост произошел благодаря увеличению онлайн-продаж (+55,7%), что подчеркивает растущий интерес к этому продукту через интернет», – говорится в исследовании.

Какао стали чаще пить те, кто ведет здоровый образ жизни и делает выбор в пользу натурального продукта. Отмечается рост спроса на какао-смеси с низким содержанием сахара. Кроме того, в какао содержатся антиоксиданты и минералы, такие как магний.

Также аналитики считают причиной роста спроса мягкую зиму, которая стимулировала прогулки, и, как следствие, покупки горячих напитков навынос, в числе которых – какао.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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