Росстандарт официально утвердил ГОСТ на школьную форму. Официально документ вступит в силу в июле следующего года, но применять его положения можно досрочно.

Первое, что стоит отметить, новый стандарт не устанавливает единый общий вид одежды, а предъявляет требования к характеристикам.

Речь идет об устойчивости окраски, воздухопроницаемости и других показателях.

Например, на блузках, жакетах, пиджаках, джемперах и водолазках не должно быть символики неформальных и пропагандирующих противоправное поведение объединений. Не должно быть на форме и острых, выступающих краев. Но, как поясняют в Госдуме, сейчас есть один момент, который требует пристального внимания – чтобы стоимость формы, утвержденной Росстандартом, не увеличилась и была доступна для всех родителей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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