40% работодателей считают, что у соискателей должно быть хобби

40% российских компаний считают, что у соискателей в резюме должно быть указано хобби. Еще 39% уверены, что это зависит от профессии, а 21% опрошенных, наоборот, ответили, что хобби – это неважная часть. Таковы итоги совместного исследования сервиса «СберПодбор» и соцсети «Одноклассники», в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Большинство работодателей (65%) отметили, что информация о хобби говорит о всестороннем развитии кандидата. На втором месте (56%) – оценка культуры и ценностей, а на третьем (47%) – полезные для работы навыки. 29% компаний через опасные хобби соискателей оценивают будущие риски. Столько же (29%) анализируют навыки владения тайм-менеджментом. 3% рекрутеров считают, что, если кандидат заполнил строку «Хобби», это показывает ответственное отношение к резюме.

По данным «Одноклассников», хобби есть у каждого второго пользователя соцсети – 17 миллионов людей подписаны на группы по интересам в ОК. Так, наиболее популярными хобби среди женщин являются кулинария, спорт, садоводство, путешествия и дизайн. У мужчин же на первом месте также кулинария, на втором – рыбалка, далее авто, путешествия и спорт. Самыми быстрорастущими тематиками в ОК за последний год стали экстремальные виды спорта, каллиграфия и яхтинг.

«В условиях растущей конкуренции на рынке труда и кадрового голода, когда дефицит специалистов ощущается во всех сферах, важнейшими факторами при выборе кандидатов остаются профессиональные навыки и опыт. Работодатели прежде всего ищут квалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять свои обязанности. Тем не менее, хобби соискателей могут дать преимущество при рассмотрении кандидатур. Ваши увлечения могут продемонстрировать дополнительные качества, которые подойдут корпоративной культуре. Поэтому стоит обратить внимание на свои хобби и представить их в положительном свете на собеседовании, чтобы выделиться среди других кандидатов и повысить шансы на получение желаемой должности», – отметил заместитель генерального директора компании «Работа.ру» Александр Ветерков.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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