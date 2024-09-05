Кошкам также нравится приносить игрушки, как и собакам

Исследователи обнаружили, что четырем из десяти кошек нравится приносить игрушки и предметы своему хозяину также, как и собакам. При этом породы игривых кошек имеют связь с Дальним Востоком, сообщает Daily Mail.

Ученые обнаружили, что кошки более склонны приносить брошенную игрушку хозяину обратно, если они в целом более активны и игривы и живут в помещении.

Они также обнаружили, что, хотя кошки всех пород иногда приносят предметы, чаще это встречается у бирманских, сиамских и тонкинских кошек.

Эти породы произошли от кошек, завезенных на Дальний Восток в самом начале одомашнивания кошек, что делает их генетически отличными от других пород кошек.

Исследователи из Университета Пердью в Америке заявили: «Хотя кошки и собаки во многих аспектах своего поведения и в том, как они стали домашними животными, очень различаются, мы считаем удивительным, что многие из них разделяют это очень интересное поведение – приносить предметы. Мы надеемся, что наше исследование будет способствовать дальнейшему изучению того, как принесение предметов связано с игрой, охотой и социальным взаимодействием у кошек и собак».

По словам авторов исследования, хотя принесение добычи во многом схоже с естественным охотничьим поведением, результаты показывают, что оно больше связано с игрой, чем с хищничеством.

Процесс одомашнивания привел к тому, что многие виды поведения молодых особей сохранились и во взрослой жизни, и это также могло иметь место в случае игрового поведения, которое помогло диким животным научиться охотиться.

Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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