В Африке началась кампания высадке 200 миллионов мангровых деревьев

Мозамбик дал зеленый свет проекту по посадке 200 миллионов мангровых деревьев в мангровых зарослях страны в течение следующих 60 лет. Высадка начнется в ноябре.

Этот проект станет крупнейшей концессией по восстановлению мангровых зарослей в Африке, говорится в пресс-релизе дубайской компании Blue Forest. Она уже получила необходимую лицензию от правительства Мозамбика после двух с половиной лет работы над технико-экономическим обоснованием проекта.

«Мы начнем сажать первые из 200 миллионов мангровых деревьев в Келимане, Замбезия, в ноябре, одновременно с началом сезона дождей в Мозамбике», – сообщил AFP основатель и генеральный директор Blue Forest Вахид Фотухи.

По его словам, проект восстановит мангровые заросли на площади 155 000 гектаров, что в два раза превышает площадь Сингапура. Ожидается, что будет создано около 5000 рабочих мест.

Мангровые деревья, способные расти вдоль побережья в районах, регулярно покрытых соленой или солоноватой водой, являются одними из наиболее эффективных поглотителей углерода в мире. Их мощные воздушные корни также стабилизируют прибрежные районы, защищают их от эрозии и служат убежищем для крупных диких животных.

Обширная экосистема мангровых зарослей, которая поддерживает почти 2000 км береговой линии Мозамбика, была повреждена циклонами и наводнениями, а также вырубкой и вырубкой лесов.

Ожидается, что в течение следующих 60 лет проект MozBlue уловит 20,4 миллиона тонн CO2, что внесет вклад в усилия по сдерживанию изменения климата, заверил Фотухи.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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