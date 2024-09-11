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Среда, 11 сентября 2024, 14:24 мск

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Мальчикам дадут попробовать себя в кулинарии

В России в школах мальчикам дадут возможность на уроках труда попробовать себя в области кулинарии, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дали возможность школе не только отдельно обучать мальчиков и девочек, но если мальчик хочет постичь секрет кулинарии – дать такую возможность. Соответственно, девочкам тоже разные наполнения. Поэтому мы здесь тоже с психологами говорили, с педагогами», – сказал министр в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

С 1 сентября в школы РФ вернулись уроки «труда». Дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье, напоминает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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