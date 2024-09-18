Кейт Миддлтон вышла на работу после лечения рака

42-летняя Кейт Миддлтон, жена наследника британского престола принца Уильяма, возобновила работу после лечения от рака. Во Вторник она провела рабочую встречу в Виндзорском замке.
«Принцесса Уэльская, совместный покровитель Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, сегодня днем провела в Виндзорском замке встречу, посвященную ранним годам», – говорится в сообщении в циркуляре суда, в котором официально документируются мероприятия, проводимые королевской семьей как на публике, так и за стенами дворца.
На прошлой неделе Кейт предоставила обновленную информацию о состоянии своего здоровья, подтвердив, что она «делает все возможное, чтобы не заболеть раком» и начинает «новую фазу выздоровления с обновленным чувством надежды и признательности за жизнь».
В глубоко в видео, в котором показано, как семья вместе наслаждается английским летом, принцесса сказала, что последние девять месяцев были непростыми, но «тем не менее я с нетерпением жду возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, когда смогу».
Никаких дополнительных подробностей встречи в судебном циркуляре не зафиксировано, но Кейт уже много лет занимается развитием детей раннего возраста, что ее помощники ранее называли «делом всей ее жизни».
В 2021 году она основала Королевский фонд Центра раннего детства, и одной из ее флагманских инициатив является кампания по повышению осведомленности общественности «Формируя нас», которая направлена на улучшение нашего коллективного понимания того, насколько важны первые пять лет жизни для формирования того, какими дети вырастут.
С февраля Кейт проходила курс химиотерапии от не уточненной формы рака и за прошедшие месяцы лишь несколько раз появлялась на публике.
В июне она присоединилась к семье на параде в честь дня рождения короля, известном как «Вынос знамени», а месяц спустя ей устроили бурные овации, когда она вместе со своей дочерью принцессой Шарлоттой посетила финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде, напоминает CNN.
Известно, что во время лечения Кейт работала из дома, встречаясь со своей командой и представителями своего центра раннего развития.
Хотя в ближайшие месяцы она продолжит концентрироваться на своем выздоровлении, предполагается, что на оставшуюся часть года она возобновит облегченный график публичных выступлений.
Ожидается, что в ноябре она также посетит ежегодную службу в честь Дня памяти у Кенотафа в Лондоне, где будет отдана дань уважения тем, кто служил на войне.
Москва, Елена Васильева
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