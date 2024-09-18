Кейт Миддлтон вышла на работу после лечения рака

42-летняя Кейт Миддлтон, жена наследника британского престола принца Уильяма, возобновила работу после лечения от рака. Во Вторник она провела рабочую встречу в Виндзорском замке.

«Принцесса Уэльская, совместный покровитель Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, сегодня днем ​​провела в Виндзорском замке встречу, посвященную ранним годам», – говорится в сообщении в циркуляре суда, в котором официально документируются мероприятия, проводимые королевской семьей как на публике, так и за стенами дворца.

На прошлой неделе Кейт предоставила обновленную информацию о состоянии своего здоровья, подтвердив, что она «делает все возможное, чтобы не заболеть раком» и начинает «новую фазу выздоровления с обновленным чувством надежды и признательности за жизнь».

В глубоко в видео, в котором показано, как семья вместе наслаждается английским летом, принцесса сказала, что последние девять месяцев были непростыми, но «тем не менее я с нетерпением жду возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, когда смогу».

Никаких дополнительных подробностей встречи в судебном циркуляре не зафиксировано, но Кейт уже много лет занимается развитием детей раннего возраста, что ее помощники ранее называли «делом всей ее жизни».

В 2021 году она основала Королевский фонд Центра раннего детства, и одной из ее флагманских инициатив является кампания по повышению осведомленности общественности «Формируя нас», которая направлена ​​на улучшение нашего коллективного понимания того, насколько важны первые пять лет жизни для формирования того, какими дети вырастут.

С февраля Кейт проходила курс химиотерапии от не уточненной формы рака и за прошедшие месяцы лишь несколько раз появлялась на публике.

В июне она присоединилась к семье на параде в честь дня рождения короля, известном как «Вынос знамени», а месяц спустя ей устроили бурные овации, когда она вместе со своей дочерью принцессой Шарлоттой посетила финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде, напоминает CNN.

Известно, что во время лечения Кейт работала из дома, встречаясь со своей командой и представителями своего центра раннего развития.

Хотя в ближайшие месяцы она продолжит концентрироваться на своем выздоровлении, предполагается, что на оставшуюся часть года она возобновит облегченный график публичных выступлений.

Ожидается, что в ноябре она также посетит ежегодную службу в честь Дня памяти у Кенотафа в Лондоне, где будет отдана дань уважения тем, кто служил на войне.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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