«Одноклассники» и «ЛизаАлерт» расскажут о помощи людям с деменцией

Социальная сеть «Одноклассники», добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и фонд «Альцрус» объявляют о начале сотрудничества. Темой первого социально значимого проекта станет деменция. Пользователи ОК смогут больше узнать об этом состоянии, а также задать интересующие вопросы экспертам.

Старт спецпроекта приурочен к Всемирному месяцу осведомленности о деменции, который проходит в сентябре. Для ОК, отряда «ЛизаАлерт» и фонда «Альцрус» это возможность не только акцентировать внимание на этом состоянии, но и предотвратить пропажи пожилых людей.

В группе отряда «ЛизаАлерт» и в группе Социальные проекты ОК будут появляться полезные посты: например, о том, как распознать деменцию, как не допустить, чтобы ваш близкий, у которого есть это заболевание, пропал, а также что делать, если вы нашли человека с деменцией. В поддержку проекта известный поисково-спасательный отряд выпустит для пользователей соцсети эксклюзивную рамку на аватар.

26 сентября в группе «ЛизаАлерт» пройдет прямой эфир. Спикерами выступят Татьяна Александрова, координатор отряда «ЛизаАлерт», и Александра Щёткина, глава фонда «Альцрус», который помогает людям с деменцией и их семьям.

Только с начала 2024 года в отряд «ЛизаАлерт» поступило более 8000 заявок на поиск пожилых людей, треть из которых связаны с деменцией. По данным, которые приводит фонд «Альцрус», каждый десятый человек старше 60 лет имеет деменцию, при этом в самом начале это состояние может быть незаметно окружающим. По статистике, болезнь Альцгеймера – причина деменции у пожилых в двух третях случаев.

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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