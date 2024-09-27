Депутат предложил отдавать отцам при разводе сыновей старше 8 лет

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов считает, что в случае развода родителей мальчиков старше 8 лет следует всегда оставлять с отцами. По его мнению, таким образом удастся решить проблему неуплаты алиментов, снизить количество разводов и даже повысить рождаемость.

«Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег. Потому что не надо изобретать велосипед. Надо следовать русской традиции, где подросший мальчик переходил на половину отца. Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам. Утверждаю как отец трех пацанов», – написал он у себя в телеграм-канале.

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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