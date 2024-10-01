Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в октябре

Длинная рабочая неделя ждет россиян в конце октября, напомнили на сайте Госдумы.

Рабочая неделя, начинающаяся 28 октября, будет на один день дольше обычной для тех, кто работает пять дней в неделю. Один выходной день перенесут с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Так получатся непрерывные выходные на Первомай: с 28 апреля по 1 мая. Рабочий день в субботу будет сокращенным.

Но россияне все равно смогут отдохнуть два дня в связи с празднованием Дня народного единства. Нерабочими будут воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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