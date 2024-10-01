Летом в России выявили около десяти незаконных детских лагерей

В 2024 году в России выявили около десяти детских лагерей, которые работали без разрешения. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В этом году правоохранительные органы выявили порядка 10 несанкционированных лагерей, мы понимаем, что их намного больше. Что там происходит, можно только догадываться», – сказал глава Минпросвещения.

В общей сложности в этом году в России работали 39 тысяч детских лагерей, в которых смогли отдохнуть 5,7 млн школьников, что на 465 тысяч больше, чем годом ранее. «Но мы понимаем, что недостаточно, всего 28% из общего количества. Надо здесь принимать меры для увеличения охвата», – подчеркнул Кравцов.

Нарушения санитарного законодательства были обнаружены сотрудниками Роспотребнадзора в 42% проверенных детских лагерей. Это больше, чем годом ранее, отметила замглавы ведомства Ирина Брагина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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