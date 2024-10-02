Танзания и Никарагуа впервые депортировали в Россию разыскиваемых преступников

Россия продолжает сотрудничество с другими государствами по розыску и экстрадиции преступников. Так в прошлом году в РФ впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа. Об этом рассказал начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

«На сегодняшний день передача разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений осуществляется в том числе из таких стран как: Таиланд, Камбоджа, Египет, ОАЭ и Бразилия. В минувшем году впервые состоялись депортации из Танзании и Никарагуа, а также экстрадиция из Бразилии», – сказал Калачев в интервью РИА «Новости».

Продолжается сотрудничество по линии международного розыска лиц со странами Европы и Северной Америки. Например, США передали России троих разыскиваемых.

«Передача лиц была организована на нейтральных территориях. Кроме того, состоялись экстрадиции из Греции, Черногории и Сербии», – добавил Калачев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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